Marvel's Avengers PS5 vs Xbox Series X: niente modalità grafiche per la console Microsoft

Di recente, il team di Crystal Dynamics e la squadra di Square Enix hanno confermato l'imminente pubblicazione della versione di Marvel's Avengers pensata per le console di nuova generazione.

Quest'ultima sarà resa disponibile a partire dal prossimo 18 marzo 2021, ma sembra che non offrirà le medesimo feature su tutte le piattaforme next gen. In seguito all'annuncio di tutti i dettagli sulla versione PlayStation 5 di Marvel's Avengers, è infatti emersa un'importante differenza rispetto all'upgrade destinato ali hardware di casa microsoft. Nello specifico, i giocatori Sony potranno scegliere tra una modalità di gioco Performace, che privilegia i 60 FPS, e una modalità Grafica, che dipingerà il titolo con una risoluzione in 4K nativi.



Al momento, sembra invece essere differente il quadro previsto per le nuove console di casa Microsoft. Nello specifico, - riferisce PSU - Xbox Series S potrà usufruire esclusivamente di una risoluzione ancorata ai 1440p, mentre la sorella maggiore Xbox Series X potrà godere dei 4K nativi. Crystal Dynamics non ha al momento offerto dettagli specifici in merito a quale frame rate attendersi sulle due console verdecrociate. In attesa di indicazioni in merito, ricordiamo che unitamente alla patch next gen, la software house renderà presto disponibile il DLC di Occhi di Falco in Marvel's Avengers, con il contenuto atteso anch'esso per il 18 marzo 2021.