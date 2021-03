Marvel's Avengers tra PS5, Xbox Series X, Hawkeye: tutte le novità in video!

Giunto e passato il 18 marzo, una ricca ondata di novità si è fatta strada sull'ultima produzione di Crystal Dynamics, portando Marvel's Avengers nell'era next-gen.

La software house parte della scuderia Square Enix ha infatti reso disponibile la patch di aggiornamento dell'avventura dei Vendicatori Marvel, ora pronti a scatenare i propri superpoteri anche su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Per l'occasione, il comparto tecnico della produzione è stato protagonista di un upgrade che ha coinvolto molteplici aspetti del titolo, da risoluzione e frame rate, a qualità dell'illuminazione e qualità di texture e animazioni. Complessivamente, Marvel's Avengers si è dunque aggiornato agli standard proposti dai nuovi hardware Sony e Microsoft, ma non solo.



Per celebrare questo secondo debutto, Crystal Dynamics ha introdotto anche un nuovo eroe Marvel, con Hawkeye/Occhio di Falco pronto ad unirsi agli Avengers videoludici. Inoltre, è stato confermato il futuro arrivo di Pantera Nera in Marvel's Avengers, mentre sembra essere ancora lontano il debutto di Spider-Man all'interno delle versioni PS4 e PS5 del gioco. Per presentarvi tutti i dettagli sui contenuti e le novità proposte da Square Enix con l'ultimo aggiornamento della produzione, la Redazione ha confezionato un ricco video dedicato all'ampliamento di Marvel's Avengers. Potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!