Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X al lancio: tutte le novità in video!

Nonostante né Sony né Microsoft abbiano ancora svelato la data di approdo sul mercato della propria console di prossima generazione, il parco titoli dei due hardware inizia progressivamente a prendere forma.

In particolare, Square Enix ha di recente confermato che Marvel's Avengers sarà un gioco di lancio di PS5 e Xbox Series X, disponibile dunque nella sua versione next gen sin dal primo giorno di commercializzazione degli hardware. Contestualmente all'annuncio, la software house ha inoltre diffuso una serie di interessanti dettagli su quelle che saranno le caratteristiche e feature di questa ulteriore versione del gioco dedicato ai Vendicatori Marvel.

Tra gli elementi di particolare interesse, figura la promessa di un update gratuito su PS5 e Xbox Series X per i giocatori che provvederanno ad acquistare Marvel's Avengers su piattaforme di attuale generazione, che potranno così usufruire delle migliorie next gen apportate al titolo da Crystal Dynamics. Ma non solo: Square Enix ha inoltre scelto di rendere operativa una forma di cross-save e cross-platform per Marvel's Avengers.



Per illustrare tutti i dettagli su queste funzionalità e sugli standard grafici che caratterizzeranno il titolo sulle nuove ammiraglie di casa Sony, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato: lo trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye, buona visione!