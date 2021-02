Marvel's Avengers per PS5 e Xbox Series X/S: l'uscita è vicina?

L'aggiornamento next-gen di Marvel's Avengers potrebbe essere molto vicino, almeno stando ad un indizio apparso in rete nelle scorse ore. Il sito PSN Profiles ha infatti aggiunto al proprio database i trofei della versione PlayStation 5 del gioco dei Vendicatori.

I trofei di Marvel's Avengers per PS5 sono identici a quelli della versione per PlayStation 5, per ovvi motivi la pagina non presenta statistiche di alcun tipo dal momento che nessuno può ancora giocare alla versione next-gen, tuttavia si tratta di una buona notizia che indica un possibile imminente arrivo dell'aggiornamento.

Se i trofei sono stati sincronizzati con i server del PlayStation Network vuol dire che il lancio non è lontano, come accaduto in passato quando si sono verificate simili situazioni. Al momento Square Enix e Crystal Dynamics non hanno annunciato nessuna finestra di lancio precisa per l'update di Marvel's Avengers per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ribandendo come questo arriverà nel corso del 2021.

Marvel's Avengers ha venduto sotto le aspettative e non ha ancora recuperato i costi di sviluppo e promozione, tuttavia il publisher è fiducioso sulle vendite a lungo termine, le quali verranno spinte dall'arrivo delle versioni PS5 e Xbox Series X/S e dai nuovi contenuti programmati a cadenza regolare almeno per tutto l'anno.