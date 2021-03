Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X: l'upgrade gratis in azione in trailer

Come già confermato ufficialmente da Square Enix, a partire dal prossimo 18 marzo 2021, i videogiocatori appassionati dell'universo Marvel potranno vivere la nuova avventura dei Vendicatori anche su console di nuova generazione.

Gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno infatti terminato i lavori legati all'upgrade next gen di Marvel's Avengers, che raggiungerà simultaneamente PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Per ripresentare ancora una volta gli elementi essenziali che andranno a caratterizzare la versione migliorata del titolo, Square Enix ha reso disponibile un nuovo trailer, che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news.

Tra gli elementi principali che caratterizzeranno il nuovo Marvel's Avengers si qualificano ovviamente tempi di caricamento decisamente più rapidi, grazie alle funzionalità offerte dagli SSD montanti dalle nuove console Sony e Microsoft. Si aggiungono inoltre texture ed effetti di luce migliorati, una distruttibilità aumentata, frame rate più elevata e la possibilità di sfruttare le funzionalità multiplayer cooperative anche in modalità cross-gen. Ricordiamo inoltre che Marvel's Avengers su PlayStation 5 potrà contare anche sul supporto al DualSense.



Contestualmente alla pubblicazione dell'aggiornamento next-gen (gratuito per chi già possiede il gioco su PlayStation 4 o Xbox One), ulteriori modifiche saranno introdotte in-game, come ad esempio una revisione del sistema di progressione del personaggio in Marvel's Avengers.