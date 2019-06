Marvel's Avengers punta al 2020? Interessanti dichiarazioni da Square Enix

Dopo essere stato a lungo conosciuto con il nome in codice di The Avengers Project, il gioco di Square Enix dedicato ai Vendicatori della Casa delle Idee è finalmente pronto per il reveal ufficiale: infatti, Marvel's Avengers sarà presente all'E3 2019.

In occasione della fiera losangelina scopriremo quindi i primi dettagli sul gioco sviluppato da Crystal Dynamics, già noti per il proprio lavoro sul franchise di Tomb Raider. Sul progetto non sono ancora state condivise molte informazioni, anche se alcuni primi dettagli sulle caratteristiche di Marvel's Avengers sembrano essere emersi direttamente dalle pagine del sito ufficiale dell'E3 2019. Tra gli elementi ancora ignoti figura, evidentemente, anche la data di pubblicazione del gioco, ancora non ufficializzata.



Alcune dichiarazioni recentemente rilasciate da Kazuharu Watanabe, CFO di Square Enix, potrebbero tuttavia offrire qualche indizio in merito. Il Chief Financial Officer ha infatti sottolineato che "in virtù dei dei progressi nei nostri sforzi di sviluppo ed in considerazione dei piani di pubblicazione dei competitor, il lancio dei nostri titoli principali avrà luogo nella seconda metà dell'anno fiscale". Il periodo coinciderebbe dunque con i mesi compresi tra l'ottobre 2019 e il marzo 2020. Tuttavia, in ragione dei riferimenti alle agende di pubblicazione dei "competitor" pare ragionevole ipotizzare che la software house possa decidere di voler evitare il periodo autunnale, notoriamente "affollato" di numerose uscite videoludiche. Per averne la certezza, tuttavia, non possiamo far altro che attendere aggiornamenti ufficiali in merito dalla stessa Square Enix: l'appuntamento per la conferenza E3 è fissato per martedì 11, alle ore 03:00.