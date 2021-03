Marvel's Avengers: più punti XP per salire di livello, il team spiega la decisione

Il nuovo aggiornamento per Marvel's Avengers del 18 marzo, oltre al supporto a PS5 e Xbox Series X, introdurrà anche delle importanti modifiche al sistema di avanzamento.

Dalla prossima settimana gli eroi più potenti della Terra necessiteranno di un maggior quantitativo di Punti Esperienza per salire di livello dal 25 sino al 50. Una scelta che ha diviso della comunità, ma figlia di motivazioni ben precise che sono state illustrate nel dettaglio dal team su Reddit. Un portavoce di Crystal Dynamics ha affermato che in Marvel's Avengers non era affatto raro vedere dei giocatori salire di livello anche 2-3 volte durante una missione: "Il problema che abbiamo notato e di cui abbiamo sentito parlare, è che i giocatori ricevono più Skill Point di quanti ne possono gestire, applicare ed usare prima di imbarcarsi nella missione successiva, dove possono guadagnare subito altri livelli". Con questo aggiornamento, gli sviluppatori puntano ad addolcire la curva ai livelli più alti e scongiurare gli avanzamenti multipli in una singola missione.

Per i nuovi giocatori, il livellamento continuerà ad essere piuttosto veloce: si tratta di una scelta di design ben precisa, mirata a restituire la sensazione di trovarsi nei panni di un eroe estremamente potente. Dal livello 25, in ogni caso, la musica cambierà: "Alla fine serviranno dalle 3 alle 5 ore in più del solito per raggiungere il livello massimo". In questo modo, i giocatori avranno più tempo per godersi le abilità acquistate. Crystal Dynamic ha inoltre dichiarato di essere a conoscenza di un bug che rende il livellamento di Kate Bishop il 200-300% più veloce del normale, e che lo risolverà con il prossimo aggiornamento.

Nell'attesa, potete guardare Marvel's Avengers in azione su PS5 e Xbox Series X con l'upgrade gratis in uscita per tutti il 18 marzo.