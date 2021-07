Marvel's Avengers, il Re sta arrivando: data di lancio dell'espansione War for Wakanda

Il Re non tarderà: Crystal Dynamics e Square Enix hanno appena annunciato che Guerra per il Wakanda, la nuova espansione gratis di Marvel's Avengers, verrà pubblicata su tutte le piattaforme il 17 agosto, rispettando appieno la finestra di lancio comunicata durante lo scorso E3.

L'attesa espansione vedrà l'aggiunta di Black Panther come personaggio giocabile, di una storia inedita con nuovi nemici (gli Striscianti), di un'ambientazione tutta nuova da esplorare (il Palazzo Reale) e di una serie di nuove missioni solitarie o cooperative del tipo Settori Nemici e Zona di Atterraggio. Il lancio sarà anticipata da una nuova puntata di War Table che andrà in onda il 16 agosto: la trasmissione mostrerà il gameplay, ci offrirà un assaggio dei nuovi outfit per gli Eroi più potenti della Terra e molto altro. Gli annunci sono stati accompagnati dalla pubblicazione di un nuovo artwork, che potete ammirare in tutta la sua meraviglia in apertura di notizia.

La storia di Guerra per il Wakanda vede Ulysses Klaue infiltrarsi nello stato africano con l'intento di rubare il vibranio per i suoi scopi, costringendo Black Panther a riunire gli Avengers e i suoi fedeli wakandiani per difendere la propria patria dalla minaccia. Oltre a T'Challa, ci saranno anche altri personaggi iconici come le Dora Milaje, comprese Okoye e Shuri.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che è appena cominciato un weekend di gioco gratis per Marvel's Avengers su PlayStation, PC e Google Stadia Pro, che proseguirò fino alle 18:00 di lunedì 2 agosto.