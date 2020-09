Marvel's Avengers: i ricchi contenuti di lancio nel video del terzo War Table

Nel terzo War Table di Marvel's Avengers, i ragazzi di Crystal Dynamics illustrano i numerosi contenuti accessibili al lancio dell'ambizioso action adventure edito da Square Enix.

Il filmato proposto dalla software house californiana si focalizza sulla ricca pletora di attività da dover svolgere interpretando il nostro supereroe preferito. Dopo aver concluso la prima fase per familiarizzare con il sistema di combattimento, agli appassionati sarà data ampia libertà di scelta nelle missioni da portare a compimento per acquisire esperienza, equipaggiamenti ed elementi per la personalizzazione estetica.

Attraverso il Tavolo Strategico potremo immergerci nelle sfide legate agli Eventi e alle attività a cadenza giornaliera e settimanale: per spezzare il ritmo di queste missioni avremo l'opportunità di cimentarci negli Incarichi affidati dalle varie fazioni che interagiranno coi Vendicatori. L'intenzione di Crystal Dynamics è perciò quella di costruire un impianto ludico quantomai solido sin dal lancio: con il tempo, e un supporto a cui gli stessi autori di Redwood City promettono di impegnarsi "per anni", assisteremo all'aggiunta di ulteriori modalità.

Nella fase immediatamente successiva all'uscita, ad esempio, potremo cimentarci nelle battaglie a ondate dei Mega Alveari, con sfide endgame da affrontare preferibilmente in cooperativa. L'uscita di Marvel's Avengers è prevista per il 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, oltreché su PS5 e Xbox Series X in coincidenza dell'arrivo sul mercato delle console nextgen di Sony e Microsoft.