Marvel's Avengers: riferimenti a Loki, Scarlet Witch e Doctor Strange in War for Wakanda

Nel corso delle ultime ventiquattro ore è approdato su tutte le piattaforma supportare da Marvel's Avengers l'espansione gratuita intitolata War for Wakanda, la quale introduce ufficialmente Black Panther come personaggio giocabile. Pare però che nel DLC vi siano anche dei riferimenti ad altri eroi molto amati dal pubblico.

Esplorando il nuovo hub di gioco ambientato nella terra di Pantera Nera è possibile imbattersi nello stregone di nome Zawavari. Restando nei paraggi del personaggio è si possono ascoltare dei dialoghi molto interessanti, dal momento che lo stregone comunica con personaggi dell'universo Marvel ben noti non solo ai videogiocatori ma anche agli appassionati di film e fumetti. Sono in tanti i videogiocatori che stanno esplorando la nuova campagna del game as a service targato Square Enix e stanno scoprendo dialoghi nascosti tra il personaggio di Wakanda ed altri eroi come Loki, Wanda Maximoff (Scarlet Witch) e Doctor Strange. Non è da escludere che in tutti e tre i casi si tratti di una sorta di teaser che ne preannuncia l'arrivo con i prossimi aggiornamenti gratuiti, dopotutto sia Scarlet Witch che il dottore sono presenti in tutti i leak degli scorsi mesi.

