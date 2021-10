Marvel's Avengers ringrazia Xbox Game Pass: è fra i 10 titoli più giocati su Xbox

Il già ricco catalogo di Xbox Game Pass si è recentemeto arricchito con l'arrivo di Marvel's Avengers, il game as a service dedicato agli iconici supereroi della Casa delle Idee. A giudicare dai primi risultati ottenuti, sembra proprio che il gioco stia traendo grande giovamento dall'accordo stretto tra Microsoft e Square-Enix.

Stando a quanto rivela il portale True Achievements, Marvel's Avengers ha beneficiato di un boost sensazionale al lancio su Xbox Game Pass, riuscendo a raggiungere la decima posizione nella classifica dei titoli più giocati in questi ultimi giorni sulle piattaforme Xbox. Il gioco, in questo modo, è riuscito a fare meglio di produzioni piuttosto popolari come FIFA 22, peraltro fresco di pubblicazione, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, e Red Dead Redemption 2 (Red Dead Online). Rimangono avanti, invece, Call of Duty Modern Warfare (COD Warzone), Fortnite, Minecraft e GTA V.

Diversi altri titoli, prima di Marvel's Avengers, hanno beneficiato di una grande spinta iniziale al loro arrivo su Xbox Game Pass, prima di scivolare lentamente nella top 40. Sarà quindi interessante osservare il futuro andamento del gioco di Crystal Dynamics nelle prossime settimane, e se sarà in grado di rimanere tra i titoli più in voga su Xbox.

Recentemente, gli sviluppatori hanno fornito qualche anticipazione su Marvel's Avengers Spider-Man, l'espansione narrativa in arrivo esclusivamente su PlayStation e chiaramente dedicata alle gesta dell'arrampicamuri.