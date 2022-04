Marvel's Avengers: la roadmap 2022 è stata cancellata da Crystal Dynamics?

Il fatto che la roadmap 2022 di Marvel's Avengers continui a mancare ha destato un po' di preoccupazione tra la community del titolo facente parte del "Marvel Gaming Universe", che sin dal deludente debutto non è di certo riuscito a rispettare le previsioni di Square-Enix e Crystal Dynamics.

Su reddit si è aperta una discussione riguardante la roadmap mancante di Marvel's Avengers, a cui ha partecipato anche uno sviluppatore di Crystal Dynamics verificato dai moderatori del forum. Stando a quanto dichiarato in suo intervento, la software house di Square-Enix non ha da mostrare alcuna roadmap a lungo termine, e da un po' di tempo a questa parte ha deciso di cambiare il suo modo di comunicare con la community.

A quanto pare, il team di sviluppo preferisce non fare promesse troppo lontane nel tempo, così che possa concentrarsi sui contenuti più vicini alla pubblicazione e si senta più sicuro nel momento in cui va a svelare le novità in arrivo. Certamente non si tratta di una comunicazione diramata tramite i canali ufficiali del gioco, tuttavia le parole dello sviluppatore sembrano parlare chiaro: potrebbe non arrivare mai una roadmap del 2022 di Marvel's Avengers.

Recentemente Crystal Dynamics ha confermato che sarà Jane Foster, la Potente Thor, il prossimo personaggio interpretabile di Marvel's Avengers.