Marvel's Avengers: la nuova Roadmap ha una data, ci sarà anche Spider-Man?

Con Marvel's Avengers War for Wakanda ormai disponibile, i ragazzi di Crystal Dynamics pianificano il futuro dell'action adventure a sviluppo continuo, a cominciare dall'annuncio della data in cui sarà presentata la nuova Roadmap con tutti gli update previsti da qui ai prossimi mesi.

Nell'ultimo diario di sviluppo della serie War Table, gli esponenti della software house californiana esortano tutti gli emuli dei Vendicatori a scaricare gratis il Pacchetto Anniversario entro l'8 settembre: all'interno di questo pacchetto celebrativo per il compleanno di Marvel's Avengers trovano spazio un costume inedito, una targhetta speciale e una selezione di materiali di consumo tra Catalizzatori ed Estrattori.

Sempre in quest'ottica rientrano le nuove missioni "1 Year Anniversary!", le attività della community e, soprattutto, la promessa di una Roadmap aggiornata che verrà mostrata agli appassionati nella giornata di mercoledì 8 settembre, contestualmente alla pubblicazione di un nuovo diario di sviluppo che darà modo a Crystal Dynamics di "condividere con voi tutte le sorprese che stiamo preparando da qui al resto del 2021, con ulteriori informazioni su ciò che stiamo pianificando per il futuro".

È proprio quest'ultimo passaggio ad alimentare le speranze degli utenti PS4 e PS5 per l'arrivo, con la nuova Roadmap, di importanti chiarimenti sulle tempistiche di lancio dell'espansione di Marvel's Avengers con Spider-Man, promessa lo scorso anno dalla sussidiaria di Square Enix come DLC scaricabile gratuitamente da tutti coloro che possiedono il gioco nella sua versione per console PlayStation.