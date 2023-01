Marvel's Avengers ai saluti: da un leak emergono dialoghi per She-Hulk e Captain Marvel

Dopo una lunga serie di rumor, alla fine Crystal Dynamics ha confermato ufficialmente la fine del supporto a Marvel's Avengers: l'Update 2.8 in arrivo il prossimo 31 marzo sarà l'ultimo a livello contenutistico per il gioco, che verrà poi ritirato dalla vendita digitale il 30 settembre 2023.

Non ci saranno più nuovi eroi o altri contenuti aggiuntivi per l'Action/Adventure multiplayer incentrato sui personaggi Marvel, e di conseguenza tramonta definitivamente la possibilità di vedere She-Hulk in Marvel's Avengers, nonostante in passato non fossero mancati numerosi indizi sull'effettiva esistenza del personaggio in arrivo tramite DLC. Stando ad un nuovo leak, però, oltre a She-Hulk sembra che anche Captain Marvel fosse stata presa in considerazione da Crystal Dynamics per arricchire il roster di personaggi giocabili di Marvel's Avengers.

Secondo quanto affermato dal leaker Miller, all'interno delle righe di codice relative all'Update 2.7.2 di Marvel's Avengers, sono state rinvenute delle linee di dialogo riguardanti le due supereroine mai comparse prima nel gioco. Lo stesso Miller, in un thread su Twitter, specifica in ogni caso che quanto emerso riguarda solo linee testuali e non ci sono quindi dialoghi doppiati per She-Hulk e Captain Marvel, tuttavia ciò conferma che i personaggi sarebbero dovuti arrivare in futuro all'interno del gioco, prima che Crystal Dynamics decidesse di staccare la spina definitivamente.

Gli autori hanno inoltre già confermato che, una volta superata la data del 30 settembre, non saranno più garantiti eventuali interventi a livello tecnico, nemmeno se dovessero insorgere circostanze impreviste. Marvel's Avengers, insomma, si avvia lentamente verso il viale del tramonto.