Marvel's Avengers, tutto quello che sappiamo oggi pomeriggio in diretta su Twitch dalle 17

Tra gli appuntamenti videoludici attesi per l'estate 2020, troviamo anche un nuovo streaming dedicato a Marvel's Avengers, durante il quale sarà mostrato del gameplay inedito e presentata la modalità cooperativa del gioco.

In attesa dell'evento, in programma per la giornata di mercoledì 24 giugno, la Redazione di Everyeye è pronta ad accompagnarvi in un viaggio interamente dedicato alla nuova creazione di Crystal Dynamics. Il titolo sarà infatti l'assoluto protagonista di una nuova puntata di Most Wanted, rubrica con la quale ci dedichiamo ad una meticolosa (ri)scoperta di quelle che sono le caratteristiche dei giochi più attesi dei prossimi mesi.

In diretta dal Canale Twitch di Everyeye, analizzeremo ogni informazione attualmente disponibile su Marvel's Avengers, visionando al contempo i trailer e filmati di gameplay distribuiti dal team di sviluppo. L'appuntamento con la Redazione è dunque fissato per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno, a partire dalle ore 17:00, non mancate!



Nelle precedenti puntate di Most Wanted, il focus è stato dedicato ad altre attese produzioni. Recentemente, ad esempio, abbiamo dedicato la nostra attenzione a tutti i dettagli di Cyberpunk 2077, mentre in precedenza è stato il turno di una produzione Ubisoft, con un episodio della rubrica interamente dedicato alle caratteristiche di Watch Dogs Legion.