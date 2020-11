Marvel's Avengers: sconti fino al 50% per il Cyber Monday da GameStopZing

Volete acquistare il nuovo gioco dei Vendicatori, Marvel's Avengers? In occasione del Cyber Monday GameStopZing offre sconti fino al 50% sulle varie edizioni del gioco, offerta valida solo per la giornata di lunedì 30 novembre.

Marvel's Avengers costa 37.49 euro in versione PS4, stesso prezzo per la versione Xbox One del gioco degli Avengers, entrambe le edizioni sono compatibili con le rispettive console di nuova generazione della stessa famiglia, acquistando la versione PS4 potrete dunque giocare anche su PS5 mentre la versione Xbox One funziona anche su Xbox Series X/S.

Prezzo ancora più basso per Marvel's Avengers per PC a 30.99 euro, Marvel's Avengers Deluxe Edition costa invece 45.49 euro su PS4 e Xbox One. Ma cosa include l'Edizione Deluxe? Oltre al gioco è compreso anche il pacchetto di costumi Ossidiana per gli Avengers (Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk e Ms. Marvel) e sei targhe Ossidiana da utilizzare in-game, infine include un mese di abbonamento al servizio Marvel Unlimited, fino ad esaurimento scorte.

Una buona occasione per aggiungere Marvel's Avengers alla propria ludoteca, provando così con mano il videogioco dedicato ai Vendicatori, i personaggi Marvel più amati insieme a Spider-Man. Avete tempo fino alle 23:59 di oggi per approfittare dell'offerta di GameStopZing per il Cyber Monday.