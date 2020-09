Marvel's Avengers: scovato un easter egg di Age of Ultron

Marvel's Avengers è uno dei grandi nomi di questa stagione videoludica e nel gioco è possibile imbattersi in molti riferimenti ed easter egg che strizzano l'occhio al Marvel Cinematic Universe. Uno di questi è un chiaro rimando ad un scena iconica di Avenger's Age of Ultron, ma vi sconsigliamo di continuare la lettura se volete evitare spoiler riguardanti la trama di Marvel's Avengers.

Per attivare questo easter egg è necessario sbloccare Captain America alla fine della campagna, per poi dirigersi nelle stanze private degli eroi sull'helicarrier Chimera vestendo proprio i panni del leader storico dei vendicatori. Entrando nella stanza di Thor è possibile imbattersi nella sua arma, il martello Mjolnir, che potremo provare a sollevare come nella scena di Age of Ultron, dove i personaggi falliscono miseramente nell'impresa. Sempre come nel film, controllando Steve Rogers sarà possibile spostare di qualche millimetro il maglio, come potete vedere nel video in apertura alla news.

Si tratta in definitiva di una simpatica citazione in grado di strappare un sorriso ai fan più affezionati, voi avevate già scoperto questo easter egg? Ne approfittiamo per segnalarvi la nostra recensione della campagna single-player di Marvel's Avengers a cura di Gabriele Laurino. Avete già letto la nostra guida su come risolvere i problemi di Matchamaking di Marvel's Avengers?