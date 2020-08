Marvel's Avengers: uno screenshot della campagna mostra il prossimo eroe?

I fortunatissimi giocatori neozelandesi che hanno effettuato il preorder delle edizioni speciali di Marvel's Avengers stanno ormai giocando all'Early Access da svariate ore, lasciando emergere in rete degli interessanti particolari.

Prima di continuare, precisiamo che stiamo per parlare di una delle prime fasi della campagna single player e, sebbene non sia un vero e proprio spoiler, invitiamo a chi non vuole rovinarsi in alcun modo la sorpresa a non procedere nella lettura.

Stando ad uno screenshot spuntato in rete nel corso della serata, nella cameretta della giovane Kalaka Khan, conosciuta anche come Ms. Marvel, è ben visibile un poster di Captain Marvel. Come possiamo vedere nell'immagine, anche in questo caso il costume e il volto della supereroina sono molto diversi da quanto visto nel Marvel Cinematic Universe e potrebbe essere proprio questo l'aspetto che avrà il personaggio se e quando approderà nel gioco come personaggio aggiuntivo.

Vi ricordiamo che nel terzo War Table di Marvel's Avengers verrà svelato un nuovo DLC gratis ed è probabile che si tratti proprio di Carol Danvers. Nel caso in cui voleste seguire in nostra compagnia l'evento dedicato al gioco, potete sintonizzarvi alle ore 21:00 di domani, 1 settembre 2020, sul canale Twitch di Everyeye.