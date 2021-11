Marvel's Avengers: da Secret War a Noir, tutti i costumi di Spider-Man

Mancano poche settimane al debutto di Spider-Man in Marvel's Avengers, che avverrà il 30 novembre in esclusiva sulle console di casa PlayStation. In vista di quest'evento tanto atteso, i ragazzi di Crystal Dynamics ci hanno mostrato i costumi che l'amichevole ragnetto di quartiere potrà sfoggiare al fianco degli eroi più potenti della Terra.

Lavorando a stretto contatto con Marvel Games, gli sviluppatori hanno attinto all'ultradecennale storia dell'Uomo Ragno selezionando una guardaroba che dovrebbe soddisfare un'ampia platea di fan, dai più vecchietti ai più piccini. Di base, in Marvel's Avengers Spider-Man indossa il Costume Classico, ispirato al lavoro di Steve Ditko con gli inconfondibili colori blu e rosso, i materiali tipici del mondo dell'atletica e la trama di ragnatele. Una volta unitosi ai Vendicatori, il ragnetto ottiene un aggiornamento sotto forma della Marvel's Avengers Iconic Suit, un costume fedele all'originale che lo rende immediatamente riconoscibile senza farsi mancare una serie di upgrade tecnici.

Spazio anche ai costumi: Bugle Boy, che Peter sfoggia quando viene improvvisamente chiamato all'azione durante la sua vita di tutti i giorni; Secret War, ispirato al lavoro di Gabriele dell'Otto per l'omonima serie limitata; Spider-Armor Mark I Suit, basata sul design di Alex Saviuk per il numero 100 di Web of Spider-Man del 1993; Spider-Armor Mark III Suit, creata dal Stefano Caselli in Amazing Spider-Man #682 per rispecchiare un Peter maturo nel mondo degli Avengers; Noir Suit, nata con il numero 1 di Spider-Man: Noir di Carmine Di Giandomenico e apparsa anche nel film d'animazione Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Potete ammirare tutti i costumi appena citati nella galleria allegata in calce a questa notizia. Prima di salutarvi, ricordiamo che l'iconico spara-ragnatele giungerà in esclusiva su PlayStation con l'aggiornamento del 30 novembre assieme all'evento eroe Spider-Man: Da un grande potere..., che vi permetterà di vivere la storia del ragnetto attraverso delle sfide sbloccabili intrecciate con l'Iniziativa Avengers.