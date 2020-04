Marvel's Avengers: sequenze inedite in un trailer giapponese

Embrace Your Powers è il titolo del primo trailer giapponese di Marvel's Avengers pubblicato in Giappone. Nonostante il gioco sia stato presentato da tempo in Occidente, ad oggi Square Enix non aveva mai diffuso un video adattato per il paese del Sol Levante.

Nei giorni scorsi il primo trailer di Marvel's Avengers doppiato in Giappone è stato finalmente presentato, si tratta di un video già noto in Occidente, che tuttavia aggiunge pochi secondi di scene e sequenze inedite nei trailer rivolti ai mercati americani e giapponesi, potete vedere l'intero filmato in apertura della notizia.

Marvel's Avengers era inizialmente atteso per il 16 maggio, tuttavia a inizio anno il gioco è stato rinviato e il lancio è ora previsto per il mese di settembre 2020 salvo ulteriori ritardi dovuti alla pandemia Coronavirus, che sta rallentando il lavoro di molti studi in Oriente e Occidente. Marvel's Avengers è atteso su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, il gioco dovrebbe uscire in seguito anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, non è chiaro se con una edizione ad hoc o se il team pubblicherà più semplicemente una patch che permetterà alle versioni già esistenti di girare sulle console di nuova generazione.