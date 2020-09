Marvel's Avengers, i server sono aperti: due ore di gameplay!

Nel giorno di apertura dei server di Marvel's Avengers con l'Early Access, il Fossa ci mostra ben due ore di gameplay della nuova avventura di Crystal Dynamics, ora disponibile per chi ha prenotato l'edizione speciale dell'ultimo kolossal edito da Square Enix.

Tra immancabili missioni tutorial e attività studiate per aiutare gli appassionati a familiarizzare con i comandi, il primo contatto con il nuovo action adventure sui Vendicatori ci restituisce l'immagine di un prodotto quantomai solido, con sensazioni positive che si ripetono nella scoperta delle molteplici attività da dover compiere in compagnia del proprio alter-ego.

Le intense battaglie che infuriano nelle due ore di gameplay che hanno visto per protagonista il Fossa sul nostro canale Twitch di Everyeye, comunque, rappresentano solo un piccolo assaggio del ricco banchetto contenutistico e ludico che il team di Crystal Dynamics intende allestire da qui ai prossimi mesi, con tantissimi Eventi, Incarichi e Missioni da svolgere per acquisire esperienza, potenziamenti e personalizzazioni per i supereroi.

A tal proposito, non possiamo che invitarvi a seguire insieme a noi le sorprese in arrivo nel terzo War Table di Marvel's Avengers. Prima di lasciarvi al video gameplay di due ore che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Marvel's Avengers uscirà il 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.