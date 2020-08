Marvel's Avengers: i server della beta aprono con largo anticipo su PS4

Sebbene Square Enix avesse annunciato che le porte della closed beta di Marvel's Avengers si sarebbero aperte non prima delle ore 21:00 di oggi, 7 agosto 2020, pare che i programmi abbiano subito un piacevole cambio.

Chiunque disponga di un codice per scaricare la beta e abbia effettuato il preload nelle ultime ore può già effettuare l'accesso e iniziare a divertirsi nei panni di Vedova Nera, Hulk, Captain America, Iron Man e Thor. Non è al momento chiaro se questa apertura anticipata dei server comporterà qualche tipo di modifica per quello che riguarda la chiusura del primo weekend di closed beta, previsto per le ore 21:00 di domenica prossima.

Vi ricordiamo che questa prima sessione di test sarà disponibile esclusivamente per gli utenti PlayStation 4 con un codice del preorder, invece la prossima settimana tutti i possessori della console Sony potranno scaricare e giocare la beta. Sulle altre piattaforme sarà invece tutto slittato di una settimana, dal momento che chi ha prenotato il gioco su Xbox One e Steam potrà giocare tra 7 giorni esatti e il terzo ed ultimo weekend sarà aperto a tutti su ogni piattaforma.

Avete già dato un'occhiata al video 4K delle abilità degli eroi nella beta di Marvel's Avengers? Se non avete la possibilità di giocare la beta, inoltre, vi invitiamo a seguirci questa sera sul canale Twitch di Everyeye, dove giocheremo dalle ore 20:00.