Marvel's Avengers: i server della Beta sono online su PS4, Xbox One e PC

In maniera simile a quanto accaduto esattamente una settimana fa, Square Enix e Crystal Dynamics hanno aperto con qualche ora d'anticipo le porte della versione Beta di Marvel's Avengers, che è ora giocabile non solo dagli utenti PlayStation 4 ma anche da quelli PC (solo su Steam) e Xbox One.

Al momento qualsiasi giocatore PlayStation 4 può procedere al download della versione Beta del gioco e avviarla senza la necessità di disporre di un codice per l'attivazione. Chiunque voglia invece giocare su PC o Xbox One deve obbligatoriamente aver preordinato il gioco in versione fisica o digitale per avere l'accesso a questa fase di test, che sarà invece aperta a tutti solo la prossima settimana.

Nel corso della beta sarà possibile giocare da soli oppure online nei panni di Hulk, Ms. Marvel, Iron Man e Vedova Nera in una serie di livelli della campagna e attività secondarie il cui completamento vi permetterà di sbloccare alcune ricompense speciali come un piccone a tema Marvel in Fortnite Battaglia Reale.

Vi ricordiamo che questa sera il nostro Alessandro Bruni giocherà per quattro ore alla Beta di Marvel's Avengers sul canale Twitch di Everyeye e avrà come ospite anche Davide "Falconero" Persiani.