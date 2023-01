Marvel's Avengers agli sgoccioli: la fine del supporto è imminente, per un rumor

Le voci di fine 2022 lasciano presagire un futuro grigio per Marvel's Avengers, live service con cui Crystal Dynamics non è riuscita ad ottenere il successo sperato. Stando a quanto emerge da un'ulteriore voce di corridoio, sembra che il titolo sia sempre più vicino alla fine.

Secondo quanto riportato da Miller Ross, insider che si è puntualmente rivelato affidabile nelle sue anticipazioni su Marvel's Avengers e che ha spesso dimostrato di essere in contatto con dipendenti di Crystal Dynamics, ha affermato che il supporto post-lancio è ormai agli sgoccioli e che dovremmo aspettarci un annuncio già per la prossima settimana.

"Delle fonti mi dicono che, sebbene i piani prevedessero di estendere il supporto di Marvel's Avengers fino alla seconda metà del 2023, questi sono cambiati in seguito alla recente partenza del Lead Developer Brian Wagoner. Secondo delle fonti di Crystal Dynamics, l'annuncio della cessazione dello sviluppo di Avengers potrebbe arrivare già la prossima settimana. La loro strategia di uscita include una serie di modifiche ai vari sistemi del gioco, vale a dire la rimozione del time gating artificiale e una revisione delle microtransazioni dei cosmetici disponibili.

Mi è stato anche detto che il gioco rimarrà disponibile per la vendita digitale almeno fino a settembre e che si stanno compiendo sforzi per mantenere il titolo giocabile per chi lo possiede il più a lungo possibile. I talenti rimanenti dovrebbero essere trasferiti a tempo pieno sul nuovo Tomb Raider di Crystal Dynamics sotto Amazon Games, che mi è stato detto essere in sviluppo su vasta scala e oggetto di crescenti pressioni in vista di un reveal più avanti nel corso di quest'anno".

A questo punto non ci resta che attendere eventuali interventi ufficiali da parte di Crystal Dynamics.