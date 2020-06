Marvel's Avengers: niente singleplayer senza la prima attivazione online, secondo il PSN

Dopo aver visto Marvel's Avengers in azione nel primo evento War Table, torniamo idealmente nella dimensione dei Vendicatori per segnalarvi la comparsa, sulla scheda per i preordini del PlayStation Store, di un riferimento alla necessità di accedere almeno una volta online per poter giocare in singleplayer.

All'interno della scheda per effettuare il preordine di Marvel's Avengers sul negozio digitale di PlayStation 4 viene infatti citata la richiesta obbligatoria di "accedere online una tantum per la campagna singleplayer", oltre all'ovvia necessità di possedere una connessione internet per poter fruire le modalità multiplayer e scaricare i contenuti post-lancio tra patch, aggiornamenti e DLC.

Stando sempre al modulo per i preordini di Marvel's Avengers sul PS Store statunitense, per questa operazione di "autenticazione una tantum al singleplayer" (come per tutte le altre attività multiplayer) sarà necessario sottoscrivere un account Square Enix gratuito: i curatori del negozio digitale di Sony precisano inoltre che chi vorrà cimentarsi nelle attività multigiocatore dell'ultimo action adventure di Crystal Dynamics su PS4 dovrà possedere anche un abbonamento PS Plus (o Xbox Live Gold, per la controparte Xbox One).

Aspettiamo perciò di ricevere un chiarimento da parte di Square Enix e, nel frattempo, vi ricordiamo che Marvel's Avengers sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, e successivamente anche su PS5 e Xbox Series X.