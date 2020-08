Marvel's Avengers: tutte le skin, le emote e gli emblemi in vendita nella beta

Grazie all'apertura dei server della beta di Marvel's Avengers su PlayStation 4 è stato possibile farsi un'idea di come funzionerà il negozio, all'interno del quale i giocatori potranno acquistare costumi, emote ed emblemi per la personalizzazione di profilo ed eroi.

In dotazione a tutti i giocatori sono stati dati 3.450 Crediti, così che si possano acquistare fino a due skin leggendarie o più costumi meno rari, i quali però non verranno trasferiti nella versione definitiva del gioco.

Ecco di seguito tutti gli oggetti disponibili all'acquisto:

Black Widow

Black Widow 009, Targa non comune - 100 Crediti

Black Widow 011, Targa non comune - 100 Crediti

Black Widow 010, Targa non comune - 100 Crediti

Prova a sparare, emote rara - 500 Crediti

Luna Rossa, costume raro - 700 Crediti

Paura Intrinseca, costume epico - 900 Crediti

Agente, costume epico - 900 Crediti

Errante Cinerea, costume leggendario - 1.400 Crediti

Iron Man

Iron Man 002, Targa non comune - 100 Crediti

Iron Man 012, Targa non comune - 100 Crediti

Iron Man 010, Targa non comune - 100 Crediti

Spettacolo di luci, emote epica - 500 Crediti

Chroma Lux, costume epico - 900 Crediti

Illustre, costume leggendario - 1.400 Crediti

Eterno, costume leggendario - 1.400 Crediti

Hulk

Hulk 007, Targa non comune - 100 Crediti

Hulk 015, Targa non comune - 100 Crediti

Hulk 004, Targa non comune - 100 Crediti

Occhiali, emote epica - 500 Crediti

Cabana, costume leggendario - 1.400 Crediti

In formissima, costume epico - 900 Crediti

Palm Springs, costume leggendario - 1.400 Crediti

Annusare, emote leggendaria - 1.000 Crediti

Ms. Marvel

Ms. Marvel 061, Targa non comune - 100 Crediti

Ms. Marvel 038, Targa non comune - 100 Crediti

Ms. Marvel 060, Targa non comune - 100 Crediti

Indietro, emote rara - 250 Crediti

Valanga, costume epico - 900 Crediti

Avanzato, costume epico - 900 Crediti

Rauca, costume leggendario - 1.400 Crediti

Vi ricordiamo che tramite le Carte Sfida, ovvero dei piccoli Season Pass legati ai singoli eroi, si possono sbloccare altri costumi extra ed ottenere ulteriori Crediti.

Avete già dato un'occhiata al nostro video speciale dedicato alla storia di Hulk?