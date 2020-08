Marvel's Avengers, skin esclusive per Intel e altri: presunte immagini leak

Mentre i giocatori incuriositi dalla produzione Crystal Dynamics possono ora approfittare della Beta di Marvel's Avengers per testare con mano il titolo, spuntano nuovi rumor sull'incarnazione videoludica dei Vendicatori.

Su Reddit hanno infatti fatto la propria comparsa alcune presunte immagini leak, che svelerebbero la possibilità per i clienti di alcune Compagnie di riscattare in-game delle Skin esclusive. Secondo quanto riportato dal rumor, in particolare, Square Enix avrebbe stretto partnership con Virgin, Verizon, da un lato, e Intel, dall'altro. Complessivamente, sarebbero stati realizzati due pacchetti di Skin pensate appositamente per i tre brand: direttamente in calce a questa news, potete visionare le immagini in questione, che immortalano sia i contenuti estetici sia i loghi delle presunte collaborazioni commerciali.



Al momento, lo ricordiamo, si tratta di un'indiscrezione non confermata: nessun accordo con Intel, Verizon o Virgin è stata infatti ufficialmente annunciata da Square Enix. Non resta dunque altro da fare che attendere eventuali aggiornamenti su questo fronte. Ciò che è invece certo è che Spider-Man sarà esclusivo delle versioni PS4 e PS5 di Marvel's Avengers, con l'arrampicamuri assente dalle altre piattaforme supportate dal gioco Crystal Dynamics.



In chiusura, vi segnaliamo che in occasione dell'apertura della Beta, la Redazione di Everyeye ha confezionato uno speciale video di presentazione di Kamala Khan, eroina dalla giovane storia editoriale destinata a essere protagonista di Marvel's Avengers.