Marvel's Avengers: le skin ispirate al MCU saranno soltanto a pagamento

In occasione dell'inizio dell'evento Red Room Takeover programmato per questa primavera, Crystal Dynamics permetterà all'utenza di Marvel's Avengers di ottenere tante nuove skin per i propri supereroi. Tra queste sembrava fossero presenti anche quelle ispirate al Marvel Cinamtic Universe, ma la software house è intervenuta per fare chiarezza.

Come possiamo leggere tramite il tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, le skin basate sui kolossal cinematografici facenti parte del MCU non saranno ottenibili come semplici ricompense giocando l'evento Red Rood Takeover. L'unico modo per mettere le mani sui costumi sarà dunque quello di avvalersi delle microtransazioni all'interno dello store in-game di Marvel's Avengers. In tanti avevano dato per scontato che non ci sarebbero state eccezioni durante l'evento, dal momento che gli oggetti inclusi venivano descritti come "premi", e per questo motivo Crystal Dynamics ha deciso di intervenire con una dichiarazione ufficiale che chiarisse la situazione.

Come è possibile notare scorrendo i commenti legati al post, la community del gioco - che prevedibilmente attendeva con grande trepidazione l'arrivo dei costumi del MCU - non ha reagito granché bene alla notizia, non contenta di dover sborsare denaro reale per ottenere le skin. Al momento, tuttavia, i piani del team di sviluppo riguardo all'evento rimangono invariati, così come non ci sarà a breve alcuna modifica al metodo di distribuzione del titolo, che non abbraccerà il modello del free-to-play, come dichiarato recentemente da Crystal Dynamics.

Intanto, il titolo sta ottenendo in questi giorni un notevole boost della propria playerbase, capace di quintuplicarsi su Steam con l'arrivo di Hawkeye.