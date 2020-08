Marvel's Avengers: lo skill tree e le skin di Captain America e Thor

Durante la Beta di Marvel's The Avengers i giocatori hanno potuto scegliere di impersonare un eroe a scelta tra Iron Man, Hulk, Vedova Nera e Ms. Marvel. Gli altri due, Captain America e Thor, purtroppo, erano giocabili fugacemente solo durante il prologo "A-Day", quindi non è stato possibile saggiare a dovere le loro potenzialità.

Qualcuno, però, ci è riuscito. Lo youtuber TonyBingGaming ha avuto modo di controllare in maniera estensiva Captain America e Thor, e di conseguenza analizzare nel dettaglio il loro sistema di combattimento, l'albero delle abilità e dare un'occhiata ai costumi sbloccabili. Per la nostra gioia ha anche realizzato due video di approfondimento, mediante i quali ci ha reso partecipi delle sue scoperte in merito a due degli eroi più potenti della Terra. Li trovate allegati a questa notizia, buona visione!

Marvel's Avengers, ricordiamo, è atteso su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia per il 4 settembre. L'aggiornamento gratis a PS5 e Xbox Series X sarà disponibile fin dal debutto delle console next-gen. Dai file della Beta sono stati estrapolati i nomi di alcuni eroi, tra cui Black Panther e Doctor Strange, che potrebbero debuttare dopo il lancio. Ad oggi, gli unici eroi aggiuntivi già confermati sono Occhio di Falco, Ant-Man e Spider-Man in esclusiva PS4 e PS5.