Marvel's Avengers: la skin di Superior Iron Man è in arrivo

Nel corso delle ultime ore è arrivata da parte di Square Enix la conferma dell'imminente arrivo in Marvel's Avengers di un costume che renderà felici tutti i fan di Tony Stark.

Con l'aggiornamento nel negozio in game di questa settimana, infatti, verrà data a tutti i giocatori del game as a service di Crystal Dynamics l'opportunità di mettere le mani su un'altra skin molto particolare dell'uomo di latta, ovvero Superior Iron Man. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un Tony Stark narcisista e malvagio visto in alcuni fumetti e la cui armatura, caratterizzata dal colore bianco e da una serie di luci azzurre, presenta un casco che mostra il volto del personaggio. Purtroppo il team di sviluppo si è limitato a pubblicare uno screenshot che anticipa l'arrivo della skin ma non ha fornito informazioni specifiche sul prezzo della skin, il cui numero di dettagli ci lascia credere che sia un oggetto leggendario: nel caso in cui dovesse trattarsi davvero di un costume leggendario (quelli con lo sfondo giallo, per intenderci), il suo costo sarà di ben 1.400 Crediti.

In attesa di scoprire tutte le info sulla skin, vi ricordiamo che è ora possibile scaricare un bundle gratuito di Occho di Falco in esclusiva per gli utenti PlayStation Plus, il quale contiene una skin, un banner e delle unità. Sapete che Marvel's Avengers è tra i nuovi giochi di aprile 2021 del catalogo di PlayStation Now?