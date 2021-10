Marvel's Avengers: social in silenzio dopo l'aggiunta delle microtransazioni e le minacce

Marvel's Avengers non è mai riuscito ad ottenere un successo all'altezza del nome che porta, ma da qualche tempo stava serpeggiando dell'ottimismo grazie al successo riscontrato in Xbox Game Pass.

Aggiunto nel catalogo sul finire del mese di settembre, il gioco con gli eroi più potenti della Terra si è subito imposto tra i più giocati nel servizio. La situazione è tuttavia nuovamente precipitata lo scorso 8 ottobre, quando - senza alcun preavviso e venendo meno alla loro stessa promessa - i ragazzi di Crystal Dynamics hanno aggiunto le microtransazioni per XP e risorse in Marvel's Avengers. Una mossa che ha scatenato le ire della comunità, furiosa per una feature che consente ai giocatori paganti di accumulare esperienza più velocemente rispetto agli altri.

Purtroppo, come tristemente già accaduto in passato, alcuni fan hanno ampiamente superato il limite della decenza minacciando e attaccando i membri dello studio, a volte anche in maniera diretta e personale. Quattro giorni fa Crystal Dynamics è intervenuta spiegando che, a differenza delle lamentele e del feedback, certi comportamenti non possono essere tollerati. Da allora, i canali social dello studio sono silenti.

Sono in molti quindi a chiedersi il motivo di questo silenzio, sicuramente anomalo, in particolare i giocatori indispettiti che si aspettavano una dichiarazione in merito alle microtransazioni. Verranno eliminate oppure mantenute nonostante il parere degli utenti? È possibile che il team di sviluppo stia ponderando per bene le parole da utilizzare per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione. Nel frattempo, restiamo anche noi in attesa.