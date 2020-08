Marvel's Avengers, sorpresa: c'è anche Spider-Man sulla cover PS4!

Con l'apertura della scheda per i preordini di Marvel's Avengers da parte di Amazon Australia arriva la conferma della presenza, sulla copertina ufficiale del kolossal action adventure di Crystal Dynamics, di un importante riferimento all'espansione esclusiva dedicata a Spider-Man.

La sempre vigile community di ResetEra ha infatti notato l'utilizzo da parte dei gestori del negozio di Amazon.au di un'immagine aggiornata della cover PS4 di Marvel's Avengers. La nuova copertina presente nella scheda per i preordini mostra un eloquente bollino che ricorda agli utenti dell'arrivo di Spider-Man in Marvel's Avengers come "esclusiva PlayStation".

Seppur di dimensioni relativamente contenute, il badge in questione risalta per la presenza dell'inconfodibile logo con il volto stilizzato dell'Uomo Ragno, delle quattro icone dei tasti PlayStation e di un riquadro che evidenzia, appunto, l'esclusività per PS4 e PS5 del DLC gratuito a tema Spider-Man in arrivo nel 2021.

Nei giorni scorsi, il Creative Director di Crystal Dynamics, Shaun Escayg, non nascose l'intenzione di Sony di volere Spider-Man come ciliegina sulla torta di questo importante accordo che coinvolgerà solo ed esclusivamente gli utenti delle versioni PlayStation di Marvel's Avengers. In calce alla notizia trovate l'immagine della copertina aggiornata che presenta il bollino sull'esclusiva di Spider-Man, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra prova con la Beta di Marvel's Avengers a firma di Francesco Fossetti.