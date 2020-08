Marvel's Avengers e spazio su disco: la versione finale peserà il triplo della Beta?

Con il video unboxing de "La più Potente Edizione della Terra" di Marvel's Avengers, lo youtuber TheRelaxingEnd potrebbe aver svelato indirettamente il quantitativo esatto di GB occupati su disco dalla versione finale dell'atteso kolossal action adventure di Square Enix e Crystal Dynamics.

Oltre alla splendida statuetta a colori alta 30cm di Captain America prodotta in PVC da Gentle Giant, l'edizione per collezionisti di Marvel's Avengers reca impresse sulla confezione le indicazioni sui requisiti di sistema, ivi compreso lo spazio di archiviazione richiesto per effettuare il download del gioco nella sua versione PlayStation 4.

Ebbene, stando a quanto scoperto dallo youtuber, l'edizione PS4 di Marvel's Avengers dovrebbe occupare almeno 90 GB di spazio su hard disk, un quantitativo di dati che, se confermato, supererà di 3,46 volte i 25,975 GB di spazio richiesto per effettuare il download del client della Beta. L'indicazione "90 GB Minimum" riportata sulla confezione dell'edizione speciale, oltretutto, suggerisce un ulteriore "sacrificio" in termini di spazio da riservargli su disco, soprattutto in funzione della sua natura di "gioco come servizio" e, quindi, degli inevitabili update che ne caratterizzeranno il periodo post-lancio come il DLC di Spider-Man in esclusiva PS4 e PS5.

Nella speranza di ricevere quanto prima un chiarimento da parte di Square Enix e degli sviluppatori di Crystal Dynamics, vi lasciamo in compagnia del nostro video sull'Open Beta di Marvel's Avengers con Fossa e i PlayerInside, non prima però di ricordare a chi ci segue che i Vendicatori entreranno ufficialmente in azione il prossimo 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.