Marvel's Avengers: in uno speciale video il reveal della nuova skin di Spider-Man

Mancano ormai solo poche ore al debutto di Spider-Man in Marvel's Avengers attraverso la pubblicazione di un aggiornamento gratuito per i soli giocatori PlayStation. Per aumentare l'hype dei fan, Square Enix ha deciso di svelare una nuova skin dell'eroe tramite un video speciale.

Sul canale YouTube ufficiale del game as a service, il publisher ha infatti pubblicato un video che mostra l'ormai nota tecnica del 'timelapse drawing', ovvero propone una versione velocizzata del processo che porta un artista alla realizzazione di un disegno. In questo caso il protagonista è Takeshi Miyazawa, un disegnatore di fumetti particolarmente noto tra gli appassionati, il quale disegna nel corso del video uno dei tanti costumi che potremo acquistare o sbloccare gratuitamente per l'arrampicamuri. Con questa skin il numero di personalizzazioni per l'eroe aumenta ulteriormente ed è probabile che da qui all'uscita dell'update scopriremo qualche altro dettaglio sul personaggio gratuito.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'aggiornamento dovrebbe arrivare nel corso del pomeriggio di domani, martedì 30 novembre 2021, e sarà disponibile esclusivamente per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 del gioco.

Avete già dato un'occhiata alla skin di Spider-Man in Marvel's Avengers ispirata ai fumetti?