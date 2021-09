Marvel's Avengers: Spider-Man arriva quest'anno, svelata la nuova roadmap

Come promesso, i ragazzi di Crystal Dynamics hanno pubblicato la nuova roadmap dei contenuti post-lancio di Marvel's Avengers, che copre i restanti mesi del 2021. Come ipotizzato, è arrivato anche un aggiornamento circa il lancio di Spider-Man in qualità di eroe giocabile in esclusiva per i giocatori PlayStation, sebbene meno preciso del previsto.

Marvel's Avengers ha appena ricevuto due nuove missioni permanenti: la missione giornaliera "Alzati, è mattina" offre frammenti e moduli di potenziamento a chi la completa, mentre la missione settimanale "Pronto alla sfida" ricompensa con un booster frammenti, un catalizzatore degli eroi e varie unità. Per tutto il mese di settembre gli sviluppatori si concentreranno sulle attività in gioco della community e sulla celebrazione del primo anniversario di Marvel's Avengers. Fino al 16 settembre i giocatori che effettueranno l'accesso e completeranno tutte le campagne basate sulla storia (Riunione, AIM allo scoperto, Futuro imperfetto e Guerra per il Wakanda) riceveranno una targa speciale. Per chi li ha già completati tutti della campagna, la ricompensa verrà conferita retroattivamente.

Ci saranno anche oggetti gratuiti nel negozio:

Settimana 1: un costume gratuito per Iron Man e un pacchetto anniversario (targa di Black Panther, catalizzatore degli eroi ed estrattore di frammenti);

Settimana 2: un costume gratuito per Thor e un altro catalizzatore degli eroi.

Questo mese arrivano anche tre attività di community: la prima è "Corsa alle missioni prioritarie", che permetterà di completare una missione prioritaria al giorno, invece che una alla settimana. Successivamente, arriverà un'altra attività che aumenterà notevolmente le probabilità di generare i sintoidi da carico, e poi ancora una terza attività che offrirà ricompense extra per il completamento delle missioni flashback della campagna. È inoltre previsto l'arrivo di nuovi costumi all'interno del negozio di gioco, inclusi outfit MCU in collaborazione con i team creativi delle varie produzioni cinematografiche e televisive.

Il resto della roadmap, che copre l'autunno e l'inverno del 2021, prevede un miglioramento dei sistemi e delle funzionalità (equipaggiamento, risorse, elementi estetici ottenibili), e la prima incursione di Marvel's Avengers, il "Raid di Claw": sarà disponibile in modalità standard (LP 150-160) ed élite (LP 160-175), e presenterà la conclusione della storia di Klaw in Guerra per il Wakanda. Il Raid vanterà livelli creati appositamente, nuove minacce che richiederanno combattimenti tattici e complessi, e nuovi nemici chiamati "Echi", costrutti sonori creati da Klaw con livello potenza 175. Torneranno, inoltre, dei vecchi eventi per fornire anche ai nuovi arrivati l'occasione per ottenere ricompense esclusive. Stiamo parlando degli eventi Vibranio corrotto, Conquista della Stanza Rossa, Anomalia tachionica e Minaccia cosmica.

Infine, i ragazzi di Crystal Dynamics ci hanno offerto un piccolo aggiornamento su Spider-Man, nuovo eroe giocabile esclusivo per i giocatori PlayStation, confermando il suo arrivo entro la fine del 2021. Il debutto dell'amichevole ragnetto di quartiere avverrà con un evento a tema, ancora privo di una data specifica: gli sviluppatori hanno tuttavia promesso maggiori informazioni man mano che ci avvicineremo alla pubblicazione, oltre che qualche anticipazione in-game prima del giorno fatidico.