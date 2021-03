Marvel's Avengers: Spider-Man non arriverà tanto presto e resterà un'esclusiva PS4 e PS5

Come ormai ben saprete, grazie ad un accordo tra Square Enix e Sony vedremo arrivare in futuro Spider-Man come personaggio giocabile esclusivamente nella versione PlayStation 4 e PlayStation 5 di Marvel's Avengers. Sembra però che l'iniziale finestra di lancio fissata per l'arrampicamuri non verrà rispettata.

L'eroe Marvel avrebbe infatti dovuto fare il proprio debutto nel game as a service nei primi mesi del 2021 e, come avete potuto vedere nella roadmap di Marvel's Avengers pubblicata nel corso del pomeriggio, non vi è traccia di Peter Parker. Sappiate però che non c'è nulla di cui aver paura, dal momento che in un'intervista ai microfoni di IGN USA, l'head of studio di Crystal Dynamics Scot Amos ha confermato che il team è attualmente al lavoro sul personaggio esclusivo per i possessori del gioco su console Sony e che in futuro se ne tornerà a parlare. Non è chiaro quanto tempo dovremo attendere per mettere le mani sull'Uomo Ragno, ma è difficile che l'eroe possa arrivare prima della fine dell'anno.

Vi ricordiamo che Black Panther arriverà in Marvel's Avengers nel corso dell'estate tramite un aggiornamento gratuito che introdurrà anche Wakanda e un nuovo villain, il malvagio Klaw. Nei prossimi mesi il gioco riceverà inoltre degli update con nuove attività multigiocatore e tanto altro.

Avete già letto dei problemi con il trasferimento dei salvataggi di Marvel's Avengers da PS4 a PS5? Sulle nostre pagine trovate anche una guida con i consigli su come effettuare l'upgrade gratuito di Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X.