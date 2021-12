Marvel's Avengers: dopo Spider-Man arriverà She-Hulk? Lo suggerisce la doppiatrice

A voler dar retta all'ultimo "like galeotto" condiviso sui social dalla doppiatrice Krizia Bajos, l'universo supereroico di Marvel's Avengers è destinato a espandersi ulteriormente nel 2022 per fare spazio a She-Hulk.

L'attrice, doppiatrice e interprete statunitense ha infatti deciso di anticipare Crystal Dynamics condividendo un "cuore verde di approvazione" ad un leak pubblicato sui social da chi, appunto, preannuncia il coinvolgimento della stessa Bajos nel rumoreggiato update di Marvel's Avengers dedicato a She-Hulk.

Ad ogni modo, negli ultimi anni l'attrice americana di origini cubane ha prestato la propria voce a numerose protagoniste e PNG per i videogiochi più disparati, contribuendo alla realizzazione di titoli come Halo Infinite e Psychonauts 2, al doppiaggio della brutale Sasquatch di Cyberpunk 2077 e alla caratterizzazione dell'atteso action cooperativo Gotham Knights, oltre che per Ximena nella serie TV Arcane.

Nel momento in cui scriviamo, l'anticipazione di Bajos non è stata ancora confutata dai rappresentanti di Square Enix e Crystal Dynamics, anche se l'acclarata attendibilità della fonte non fa che rafforzare l'ipotesi dell'arrivo di She-Hulk come protagonista del primo update maggiore della roadmap 2022 di Marvel's Avengers che, lo ricordiamo, verrà svelata ufficialmente dalla software house californiana all'inizio del nuovo anno.