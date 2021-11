Marvel's Avengers, ecco Spider-Man in azione: non ci saranno missioni narrative dedicate

Dopo aver presentato un trailer di Marvel's Avengers dedicato a Spider-Man, Square Enix ha deciso di svelare nuove informazioni e dettagli sull'aggiunta dell'Arrampicamuri al titolo di Crystal Dynamics.

In particolare, la redazione internazionale di IGN USA ha avuto la possibilità di testare il personaggio all'interno di un gameplay di circa due ore ed è ora pronta a offrire alcuni dettagli in anteprima. Tramite il video dedicato che trovate in apertura a questa news, possiamo innanzitutto osservare le abilità di Spider-Man in azione all'interno del contesto di Marvel's Avengers. Le sequenze di gioco, specifica IGN USA, sono state fornire direttamente da Crystal Dynamics e non provengono dunque dal proprio provato.

Conferma di rilievo, si apprende che l'ingresso dell'eroe Marvel all'interno del gioco non sarà accompagnato da missioni narrativa dedicate, andando così a strutturarsi in un semplice ampiamento del roster di gioco. Spider-Man, esattamente come gli altri colleghi Vendicatori, dispone di abilità uniche e di uno stile di combattimento personalizzato. Tra bombe di ragnatele, un drone spara-ragnatele e una vera e propria "palla da demolizione" di ragnatele, l'alter-ego di Peter Parker è pronto ad entrare in azione. Sul fronte degli scontri corpo a corpo, si ravvisa una certa somiglianza a quanto proposto da Pantera Nera, con un forte focus su schivate all'ultimo secondo e rapidi contrattacchi.



Con i costumi di Spider-Man di Marvel's Avengers, l'eroe potrà avventurarsi nel mondo di gioco sfruttando le sue iconiche ragnatele. Tuttavia, come potete verificare nel video, la libertà di azione appare decisamente inferiore a quanto visto in Marvel's Spider-Man. A colpire in particolare è la presenza di un vero e proprio "soffitto invisibile", che impedisce all'Arrampicamuri di volteggiare oltre una certa altezza.