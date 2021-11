Marvel's Avengers: Spider-Man in azione nelle nuove, spettacolari immagini

Dopo una lunga attesa, il reveal trailer di Spider-Man in Marvel's Avengers conferma che il celebre arrampicamuri entrerà a far parte delle versioni PS5 e PS4 del titolo firmato Crystal Dynamics, grazie al nuovo DLC gratis in uscita il prossimo 30 novembre 2021.

Per l'occasione gli sviluppatori e il producer Square Enix hanno diffuso alcuni screenshot ufficiali raffiguranti l'amichevole Uomo Ragno di quartiere assieme agli altri eroi e in azione durante i frenetici combattimenti del gioco. Spider-Man promette di rivelarsi un personaggio spettacolare da utilizzare grazie alle sue abilità e la sua grande agilità. C'è molta curiosità, inoltre, attorno alla vicenda che lo coinvolgerà: secondo i rumor sulla storia di Spider-Man in Marvel's Avengers, si tratterebbe ancora di un supereroe in erba: sembra infatti che Peter Parker abbia appena terminato il liceo e stia iniziando la sua carriera universitaria, ed ha iniziato a vestire i panni dell'eroe dopo l'A-day.

In attesa di eventuali conferme sul background del personaggio da parte di Square Enix o Crystal Dynamics, al più tardi scopriremo tutta la verità il 30 novembre, quando i nuovi contenuti saranno a disposizione dei giocatori. Ricordiamo a tal proposito che Spider-Man non comparirà nelle versioni PC, Stadia e Xbox del gioco essendo un'eslusiva per console Sony.