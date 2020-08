Marvel's Avengers: Sony voleva Spider-Man come 'ciliegina sulla torta'

Intervistati da WCCFTech, Shaun Escayg e Vince Napoli di Crystal Dynamics hanno discusso dell'espansione di Marvel's Avengers con Spider-Man in esclusiva PS4 e del posto che andrà ad occupare nel quadro ludico e contenutistico del nuovo kolossal targato Square Enix.

Nel chiarire i dubbi sollevati dagli utenti delle altre piattaforme all'annuncio dell'arrivo dell'Arrampicamuri della Marvel nella sola versione PlayStation del titolo, lo sviluppatore del combat system di Marvel's Avengers Vince Napoli ha esordito affermando che "Spider-Man si aggiunge all'arco narrativo e alla progressione della storia principale. Non modifica i nostri piani, tutto ciò che prevedevamo per gli altri eroi continuerà come previsto. Ma ora abbiamo anche Spider-Man e la chiave di tutto sarà quella di inserirlo intrecciandone la storia a quella degli altri eroi. Deve adattarsi a ciò che abbiamo già creato per gli altri personaggi. È stato come se Sony avesse detto 'ehi, potete aggiungerlo come una sorta di ciliegina sulla torta?', ma non influenza o non cambia nulla nella nostra visione originaria".

Alle parole di Napoli fanno eco le dichiarazioni di Escayg che, in qualità di Creative Director di Crystal Dynamics, specifica che "non voglio fare spoiler di alcun genere ma preciso che la nostra versione di Spider-Man si adatterà a ciò che avevamo in mente con la nostra storia. Sarà perciò il nostro Spider-Man, sarà un eroe che apparterrà al mondo che stavamo già costruendo con Marvel's Avengers". Sempre a detta di Escayg, Spider-Man avrà però un arco narrativo autonomo rispetto a quello che coinvolgerà gli altri Vendicatori. A chi ci segue, ricordiamo che Marvel's Avengers sarà disponibile da 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia: l'espansione con Spider-Man arriverà invece nel 2021 in esclusiva su console PlayStation, e quindi su PS4 e PS5.