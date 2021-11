Marvel's Avengers: Spider-Man combatte nel Reveal Trailer del DLC gratis su PS4 e PS5

Dopo aver preannunciato l'arrivo di Spider-Man in Marvel's Avengers, Crystal Dynamics mostra in video l'arrampicamuri che, da fine novembre, entrerà a far parte del cast di supereroi da interpretare su PS4 e PlayStation 5 nell'espansione a lui dedicata.

Il Reveal Trailer confezionato dalla software house californiana e condiviso sulle pagine di IGN.com tratteggia i contorni della frenetica esperienza che dovremo vivere in Spider-Man: With Great Power Hero, l'avventura aggiuntiva che sarà disponibile insieme alla Patch 2.2 dell'action a sviluppo continuo di Square Enix.

Nel filmato, è possibile osservare Peter Parker mentre si unisce all'Iniziativa Avengers per fronteggiare la minaccia rappresentata dagli esseri meccanici dell'AIM. La missione affidata all'Uomo Ragno e ai suoi nuovi amici non sarà delle più semplici, o almeno questa è la sensazione restituita dalle scene del trailer che campeggia a inizio articolo.

Il lancio dell'espansione di Marvel's Avengers con Spider-Man è prevista per il 30 novembre come bonus gratis per gli acquirenti del titolo su console PlayStation. Sempre per il 30 novembre è attesa anche la Patch 2.2 con il Raid Discordant Sound incentrato sulla battaglia a Klaw, una nuova modalità Spedizioni, l'aumento a 175 del livello massimo e una profonda revisione del sistema deputato a gestire progressione e looting. La Patch 2.2 coinvolgerà tutti gli utenti di Marvel's Avengers e, di conseguenza, arriverà su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.