Marvel's Avengers e Spider-Man: data di uscita del DLC svelata da GAME?

Dopo aver scatenato rumor legati al possibile arrivo di una Mass Effect Trilogy Remaster in autunno, il rivenditore britannico GAME ritorna ad attirare l'attenzione del pubblico.

Questa volta non si parla della saga sci-fi di EA, ma dell'atteso Marvel's Avengers di Crystal Dynamics. In particolare, GAME potrebbe aver svelato in anticipo il periodo di lancio previsto per il debutto di Spider-Man nel gioco. Come ormai noto, l'arrampicamuri della Casa delle Idee sarà un personaggio esclusivo delle versioni per console Sony del gioco. Di conseguenza, il pubblico potrà accedere a Spider-Man in Marvel's Avengers solo su PS4 e PS5.

Al momento non è stata ufficializzata la data di uscita del DLC dedicato all'eroe Marvel, ma GAME ha di recente indicato una possibile finestra di lancio. Come potete verificare in calce a questa news, un utente Reddit riporta di aver ricevuto un'e-mail da parte del rivenditore, nella quale si riporta la seguente dicitura: "PlayStation è l'unico luogo in cui giocare come Spider-Man quando questo oscillerà in Marvel's Avengers il prossimo marzo". Al contempo, la redazione di MP1ST riferisce di aver verificato l'attendibilità di quanto riferito dal Redditer, facendosi inviare una copia della mail.



Un semplice errore o un leak accidentale da parte di GAME? Per scoprirlo, non resta che attendere novità da Crystal Dynamics.