Marvel's Avengers: Spider-Man è ancora un dilettante? I rumor sulla storia

A poche ore dalla pubblicazione del primo trailer dedicato a Spider-Man in Marvel's Avengers, ecco che spuntano in rete i primi rumor legati alla storia dell'arrampicamuri del titolo Square Enix.

A diffondere queste voci di corridoio su Reddit è lo stesso utente che, con una certa precisione, qualche giorno fa aveva preannunciato l'arrivo di nuovo materiale dedicato al personaggio in arrivo solo su PlayStation.

Ecco cos'ha dichiarato l'insider:

"Ha terminato il liceo e dovrebbe avere l'età di un ragazzo che frequenta l'università. Veste i panni del supereroe da più tempo di Kamala, ma ha iniziato dopo l'A-day."

Sembrerebbe quindi che il Peter Parker di Marvel's Avengers non abbia moltissima esperienza e sia alle prime armi proprio come quello interpretato da Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe. Purtroppo non abbiamo altre informazioni sul personaggio, ma è probabile che a breve ne sapremo di più grazie alle informazioni pubblicate ufficialmente da Square Enix.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento gratuito con protagonista Spider-Man arriverà il prossimo 30 novembre 2021 e sarà disponibile esclusivamente per i possessori del gioco in versione PlayStation 4 e PlayStation 5.

Sapevate che è stata rimossa la possibilità di acquistare booster XP in Marvel's Avengers?