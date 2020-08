Marvel's Avengers con Spider-Man in esclusiva PS4? Base.com smentisce ma Sony conferma - Aggiornata

A seguito dell'enorme grancassa mediatica generata dalla presenza di Spider-Man in Marvel's Avengers come esclusiva PS4 sulla scheda per i preordini aperta da Base.com, arriva la smentita ufficiale da parte dei rappresentanti del negozio digitale.

Un portavoce di Base.com ha infatti spiegato dalle colonne di IGN.com che "quelle informazioni sono state rimosse dalla nostra pagina del prodotto in quanto non erano corrette. Tali informazioni erano presenti sulla scheda di Marvel's Avengers sin dall'E3 2019".

I rappresentanti del negozio statunitense specificano così che tali indicazioni sulla presenza di Spider-Man tra i contenuti esclusivi della versione PlayStation 4 di Marvel's Avengers non provenivano da alcuna fonte ufficiale come Sony, il publisher Square Enix o gli sviluppatori di Crystal Dynamics. Si sarebbe trattato, quindi, di un banale errore commesso alla stesura della scheda di Marvel's Avengers dopo il reveal avvenuto alla conferenza Square Enix dell'E3 2019.

Chiarito questo importante dubbio, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un approfondimento con tanti dettagli su gameplay e contenuti di Marvel's Avengers dopo l'ultimo War Table tenuto da Crystal Dynamics per discutere della prossima fase di Beta testing.



Aggiornamento del 3 agosto, ore 19:14: sulle pagine del PlayStation Blog è arrivata la conferma ufficiale della presenza di Spider-Man tra i contenuti esclusivi per le versioni PS4 e PS5 di Marvel's Avengers, con un'espansione gratuita che sarà disponibile nel 2021.