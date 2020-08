Marvel's Avengers: Spider-Man sarà esclusivo della versione PS4?

Marvel's Avengers si configura fin da ora come uno dei giochi dedicati ai Vendicatori più completi di sempre. Il recente War Table, oltre a svelare l'arrivo di Occhio di Falco dopo il lancio - andrà ad affiancarsi a Thor, Iron Man, Hulk, Captain America, Ms. Marvel e Vedova Nera - ha chiarito che il titolo continuerà ad espandersi per molto tempo.

Uno degli eroi più celebri in assoluto, in ogni caso, non è ancora stato confermato: stiamo parlando di Spider-Man, già protagonista di una serie tutta sua curata da Insomniac Games in esclusiva per le piattaforme di casa PlayStation. Ebbene, da Base.com è arrivata un'indiscrezione che, se confermata, potrebbe rivelarsi piuttosto importante: nella scheda dedicata a Marvel's Avengers per PlayStation 4, il noto rivenditore ha scritto: "Gioca come Spider-Man esclusivamente su PS4". La dicitura è stata rapidamente notata dai giocatori, che l'hanno prontamente condivisa su ResetEra e Twitter, come potete verificare in calce a questa notizia. Base.com, dopo il trambusto generatosi in rete, ha però provveduto ad eliminare il messaggio dal suo listino.

È evidente che la descrizione non avrebbe dovuto essere presente, però adesso un dubbio sorge spontaneo: si è trattato di un completo errore, oppure è stata svelata un'informazione veritiera prima del tempo? Lo Spider-Man videoludico e quello cinematografico sono notoriamente legati a Sony: la compagnia giapponese distribuisce i film dell'arrampicamuri al cinema, e come detto in precedenza produce una serie esclusiva per le piattaforme PlayStation, che proseguirà con Marvel's Spider-Man Miles Morales su PS5.

Insomma, uno Spider-Man esclusivo per la versione PS4 di Marvel's Avengers non ci appare poi tanto improbabile, però al momento non possiamo in alcun modo considerare quest'indiscrezione come veritiera. Per la certezza, dobbiamo necessariamente attendere una comunicazione ufficiale. Marvel's Avengers, ricordiamo, è atteso su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia per il 4 settembre. L'aggiornamento gratis a PS5 e Xbox Series X sarà disponibile fin dal debutto delle console next-gen.