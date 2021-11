Marvel's Avengers: Spider-Man guadagna una nuova skin ispirata ai fumetti

A pochi giorni dal debutto in Marvel's Avengers in esclusiva sulle piattaforme di casa PlayStation, Spider-Man ha ricevuto un altro noto costume ispirato ai fumetti.

Con una breve clip pubblicata sui profili social ufficiali, Crystal Dynamics ha annunciato che l'amichevole ragnetto di quartiere arriverà in Marvel's Avengers con in dotazione anche il costume da wrestler: nei fumetti, Peter Parker lo utilizzava durante dei match di wrestling che affrontava (e vinceva facilmente) per testare i suoi poteri appena scoperti. A tal proposito, gli sviluppatori hanno dichiarato: "L'outfit da Wrestler è la nostra interpretazione moderna di ciò che potrebbe indossare per un match in Marvel's Avengers". Potete ammirarlo in calce a questa notizia.

Il nuova costume andrà quindi ad unirsi alle numerose skin di Spider-Man già mostrate nei giorni scorsi, tra le quali figurano Bugle Boy, Noir Suit e Secret War. L'arrivo del ragnetto in Marvel's Avengers, ricordiamo, è previsto per il 30 novembre esclusivamente (e gratuitamente) su PlayStation 4 e PS5. Lo stesso giorno verrà in ogni caso pubblicato anche l'Aggiornamento 2.2, che introdurrà su tutte le piattaforme il nuovo Raid di Klaw.