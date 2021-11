Marvel's Avengers: Spider-Man è pronto all'esordio, data di lancio e dettagli dell'evento

Dopo una lunga attesa i giocatori di Marvel's Avengers su PS4 e PS5 si preparano finalmente ad accogliere il nuovo personaggio giocabile di Spider-Man. L'amichevole Spider-Man di quartiere arriverà alla fine di novembre con una corposa patch ed eventi inediti.

Crystal Dynamics ha finalmente annunciato la data di uscita del nuovo personaggio giocabile per Marvel's Avengers: Spider-Man arriverà in esclusiva sulle console targate Sony il prossimo 30 novembre insieme alla patch 2.2 e a tanti contenuti inediti. Insieme al nuovo eroe sarà infatti pubblicata una nuova avventura dal titolo Spider-Man: With Great Power Hero che si diramerà attraverso nuove sfide sbloccabili ed intrecciate all'Iniziativa Avengers. Nel caso specifico Peter Parker si troverà a collaborare con i celebri Vendicatori per impedire all'AIM di produrre sintoidi ancora più potenti. Per l'occasione il nostro Uomo Ragno stringerà un legame particolare con Ms. Marvel e Black Widow, tra un problema e l'altro da risolvere.

La patch 2.2 non si limita però al solo Spider-Man: tutti i giocatori potranno infatti accedere al nuovo raid Discordant Sound per sconfiggere Klaw, tornato nel Wakanda alla ricerca di vibranio. Spetterà a Black Panther e agli Avengers il compito di fermarlo. Oltre agli eventi è previsto l'arrivo della nuova modalità Spedizioni e un aumento di livello massimo da 150 a 175.

Solo qualche giorno fa gli sviluppatori di Crystal Dynamics sono tornati sui loro passi annunciando la rimozione dei boost a pagamento da Marvel's Avengers.