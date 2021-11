Marvel's Avengers: Spider-Man e le novità della Patch 2.2 nel video Deep Dive

Come da programma, i ragazzi di Crystal Dynamics lanciano il nuovo video Deep Dive di Marvel's Avengers con Spider-Man per mostrare le ricche novità in arrivo nell'action a sviluppo continuo con il prossimo update gratuito, a cominciare ovviamente dall'ingresso dell'arrampicamuri nell'Iniziativa Avengers.

L'ultimo filmato di approfondimento della sussidiaria di Square Enix ci immerge nelle atmosfere di Spider-Man: With Great Power Hero, l'avventura aggiuntiva che sarà disponibile su PS4 e PlayStation 5 da domani, martedì 30 novembre, contestualmente alla pubblicazione multipiattaforma della Patch 2.2.

L'espansione dedicata a Spider-Man darà modo agli appassionati di cimentarsi in una serie inedita di sfide che sproneranno Peter Parker a evolvere nuovi poteri e ad affinare le sue capacità per scongiurare la minaccia rappresentata dagli esseri meccanici dell'AIM. Il DLC di Spider-Man non avrà missioni narrative dedicate, ma disporrà di un ampio ventaglio di abilità e customizzazioni estetiche.

Insieme all'espansione di Spider-Man in esclusiva su piattaforme PlayStation, con la patch 2.2 di Marvel's Avengers assisteremo all'aggiunta del Raid Discordant Sound incentrato sulla battaglia dei Vendicatori contro Klaw. Spazio anche a una nuova modalità Spedizioni, al richiestissimo aumento del livello massimo dei supereroi (portato a 175) e a una profonda rimodulazione del sistema deputato a gestire looting e progressione.