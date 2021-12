Marvel's Avengers: Spider-Man's PlayStation Plus Bundle è disponibile gratis

Marvel's Avengers continua ad arricchirsi di nuovi contenuti. Crystal Dynamics ha già confermato che la nuova roadmap di Marvel's Avengers arriverà a inizio 2022, rivelando cosa hanno in serbo gli autori per il proseguo del loro Action/Adventure. Nel frattempo gli utenti PlayStation si godono Spider-Man, da poco arrivato all'interno del gioco.

A tal proposito, tramite l'account ufficiale Twitter del titolo basato sui celebri Vendicatori di casa Marvel, gli autori fanno sapere che il PlayStation Plus Bundle dedicato all'Uomo Ragno è disponibile per il download gratuito per un periodo di tempo limitato. Il pacchetto includerà 100 Unità, la targa 030 di Spider-Man e un nuovo costume "Black Widow Man" per l'iconico supereroe. I contenuti sono quindi interessanti per tutti coloro che su PlayStation 5 e PS4 stanno già utilizzando assiduamente il nuovo personaggio.

Restando in tema, la nostra recensione di Marvel's Avengers Spider-Man analizza a fondo come è andato il debutto dell'Uomo Ragno all'interno dell'opera. Non sono mancati alti e bassi: la sua aggiunta non convince a pieno in termini di movenze e di abilità in suo possesso, ma al tempo stesso si rivela gradevole trattandosi per l'appunto di un lottatore perfetto per divertirsi senza troppe pretese, regalando anche chicche interessanti in termini di fan service. Lo avete già provato?