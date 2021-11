Marvel's Avengers: Spider-Man verrà mostrato questa settimana?

Come ormai ben saprete, il prossimo personaggio che andrà ad ampliare il roster di Marvel's Avengers sarà proprio Spider-Man, sebbene il team di sviluppo non abbia ancora fissato una data d'uscita per l'update che includerà l'arrampicamuri. Sembrerebbe però che all'annuncio in questione non manchi molto.

La community del gioco è particolarmente ricca di insider e uno dei più affidabili ha condiviso un messaggio su Twitter che lascia poco spazio all'immaginazione. Il post in questione non contiene le parole dell'insider, ma è lo screen di una conversazione avvenuta su Reddit: lì un utente ha chiesto notizie in merito a Spider-Man e uno sviluppatore ha risposto che nuove informazioni sull'eroe sarebbero state condivise nelle prime settimane di novembre. Tali tempistiche sarebbero dovute alla volontà di Square Enix di attendere la pubblicazione di Marvel's Guardians of the Galaxy, il quale è ormai in vendita in tutti i negozi. Insomma, l'annuncio del War Table dedicato al prossimo update con protagonista l'Uomo Ragno potrebbe essere più vicino del previsto.

Vi ricordiamo che Spider-Man non sarà disponibile per tutti i possessori del gioco e potranno utilizzare questo personaggio solo gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 che scaricheranno l'aggiornamento gratuito.

